ബി ജെ പി നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്ത പോലീസിനെ വിമര്‍ശിച്ചു; ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം

Posted on: February 27, 2020 9:10 am | Last updated: February 27, 2020 at 9:26 am