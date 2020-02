കവളപ്പാറ ദുരന്തം: വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട 462 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ആറ് ലക്ഷം വീതം അനുവദിച്ചു

Posted on: February 26, 2020 6:16 pm | Last updated: February 26, 2020 at 6:16 pm