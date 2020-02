വിവരങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക് !

ഇന്റർനെറ്റിനോട് മലയാളിക്ക് ആദ്യം കൗതുകമായിരുന്നു. പതിയെ അത് സൗഹൃദത്തിന്റെ ഇടനാഴിയായി. കടൽ പോലെ പരന്ന സൈബർ സങ്കേതങ്ങളുടെ വിശാലതയിൽ അവൻ പലതും തിരഞ്ഞു. തട്ടിപ്പിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളോ രക്തബന്ധങ്ങൾക്ക് പോലും വിലകൽപ്പിക്കാത്ത വിപണി സാധ്യതകളോ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. മനസ്സാക്ഷി തന്നെ തോറ്റുപോകുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ചങ്ങലക്കൊളുത്തിൽ ഒടുവിൽ മലയാളിയും തൂങ്ങിയാടി. സൈബർ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും മലയാളി ബോധവാനല്ലെന്ന് വർത്തമാനകാല അനുഭവങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വിവരങ്ങൾ വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന സൈബർലോകത്തെ ചതിക്കുഴികളെക്കുറിച്ച് സി വി സാജു തയ്യാറാക്കിയ അന്വേഷണ പരമ്പര.

Posted on: February 17, 2020 9:59 am | Last updated: February 17, 2020 at 10:00 am