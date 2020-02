അഹമ്മദാബാദിലെ മതിലും സെനറ്റര്‍മാരുടെ കത്തും

രണ്ടാമൂഴത്തിന് മത്സരിക്കാനിരിക്കുന്ന ട്രംപ് അഹമ്മദാബാദ് റോഡ് ഷോയില്‍ കൈവീശുമ്പോള്‍ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യന്‍ വംശജരുടെ വോട്ട് തന്നെയാണ്. ഒപ്പിടുന്ന കരാറുകള്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സന്തുലിതമാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സ്വീകരണ മഹാമഹം അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യം നിര്‍വഹിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.

