കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ എയർ ഇന്ത്യ ജംബോ ജെറ്റ് വിമാനം കരിപ്പൂരിൽ ഇറങ്ങി; ആവേശോജ്വല സ്വീകരണം

Posted on: February 17, 2020 8:24 am | Last updated: February 17, 2020 at 8:28 am