തിരുവാഭരണ വിവാദവും കോടതിയും

ശബരിമലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മറ്റൊരു വിവാദത്തിന് കൂടി സുപ്രീം കോടതി തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ തിരുവാഭരണം ആര് എവിടെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള കേസിന്റെ പരിഗണനാ വേളയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിവാദാസ്പദമായ പരാമര്‍ശം.

Posted on: February 15, 2020 12:34 pm | Last updated: February 15, 2020 at 12:46 pm