മുസ്‌ലിം വോട്ടുവര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍

ഡല്‍ഹിയിലെ മുസ്‌ലിം വോട്ടര്‍മാര്‍ ഇക്കുറി പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ആദ്യത്തേത് ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയെന്നത്. രണ്ടാമതായി, ആരാണ് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാന്‍ പോകുന്നത് എന്നതും. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുസ്‌ലിംകള്‍ക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റായി തോന്നിയത് എ എ പിയായിരുന്നു.

Posted on: February 13, 2020 10:42 am | Last updated: February 13, 2020 at 10:44 am