വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തില്‍ തിരിമറി സാധ്യമല്ല; ബാലറ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് മടങ്ങില്ല: മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍

Posted on: February 12, 2020 9:41 pm | Last updated: February 12, 2020 at 9:41 pm