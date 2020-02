ജനവിധി ആഹ്ലാദകരം…പക്ഷേ

ബാബരി മസ്ജിദ് വിഷയത്തില്‍ വന്ന കോടതി വിധിയില്‍ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിയതും പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. പലരെയും നിരാശപ്പെടുത്തി. ഡല്‍ഹിക്കു പുറത്തേക്ക് വളരാന്‍ താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇത്തരം നിലപാട് എടുക്കില്ലായിരുന്നു. തന്നെയുമല്ല വരുംകാലത്ത് എന്തായിരിക്കും വര്‍ഗീയതയോടും ഫാസിസത്തോടും കെജ്‌രിവാള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം എന്നതാണ് ആശങ്ക.

Posted on: February 12, 2020 5:49 pm | Last updated: February 12, 2020 at 5:50 pm