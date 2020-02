സംസ്ഥാന ബജറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച; സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇന്ന് സഭയില്‍

Posted on: February 6, 2020 9:37 am | Last updated: February 6, 2020 at 12:14 pm