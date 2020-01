ചൈനയില്‍ മാസ്‌കുകള്‍ക്ക് ക്ഷാമം; വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിന് പഴത്തോടുകള്‍ മുഖാവരണമാക്കി ജനങ്ങള്‍

Posted on: January 31, 2020 9:57 pm | Last updated: January 31, 2020 at 9:57 pm