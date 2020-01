പുനസംഘടനപോലെയാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയമെങ്കില്‍ ഇടത് മുന്നണിക്ക് ഭരണത്തുടര്‍ച്ചയുണ്ടാകും; ആഞ്ഞടിച്ച് കെ മുരളീധരന്‍ എംപി

Posted on: January 25, 2020 7:10 pm | Last updated: January 25, 2020 at 9:54 pm