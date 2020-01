റോം കത്തുന്നു; നീറോ വീണമീട്ടുന്നു

മതന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ യോജിച്ചു നിന്ന് സ്വന്തം അതിജീവനം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട അപൂര്‍വഘട്ടം. ഇതിനിടയിലാണ് അനവസരത്തിലുള്ള ലൗ ജിഹാദ് ആരോപണം. ഉപോത്ബലകമായി എന്തു കണക്കാണ് ഇവരുടെ കൈവശമുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

January 25, 2020