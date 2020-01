കെ പി സി സി ഭാരവാഹി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു; 12 വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാര്‍, 34 ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാര്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി | മാരത്തണ്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവില്‍ കെ പി സി സി ഭാരവാഹി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു. 12 വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരും 34 ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരും അടങ്ങുന്ന പട്ടികക്കാണ് അന്തിമ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. എംഎൽഎമാരും എംപിമാരും പട്ടികയിൽ ഇല്ല. ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി എന്ന നയം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സെക്രട്ടറിമാരെയും എക്‌സിക്യുട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും അടുത്ത മാസം പത്തിന് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല്‍ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരെയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

പി സി വിഷ്ണുനാഥ്, ശൂരനാട് രാജശേഖരന്‍, ജോസഫ് വാഴക്കന്‍, കെ പി ധനപാലന്‍, കെ സി റോസക്കുട്ടി, പത്മജ വേണുഗോപാല്‍, മോഹന്‍ ശങ്കര്‍, സി പി മുഹമ്മദ്, മണവിള രാധാകൃഷ്ണന്‍, ടി സിദ്ദീഖ്, ശരത് ചന്ദ്ര പ്രസാദ്, ഏഴുകോണ്‍ നാരായണന്‍ എന്നിവരാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാര്‍.

INC COMMUNIQUE

Hon’ble Congress President Smt Sonia Gandhi has approved the proposal of the appointment of PCC office bearers of Kerala with immediate effect pic.twitter.com/S95wH3buGO

— INC Sandesh (@INCSandesh) January 24, 2020