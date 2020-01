അപകടം കോടതിയും കാണുന്നു

ഹരജികള്‍ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണെന്ന് കോടതി പറയാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അര്‍ഥപൂര്‍ണമായ വാദം കേള്‍ക്കല്‍ ഇനിയുമുണ്ടാകും, ഇതിലെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക കോടതി മുഖവിലക്കെടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകന്‍

Posted on: January 23, 2020 4:45 pm | Last updated: January 23, 2020 at 4:50 pm