സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെത് ചട്ടലംഘനം തന്നെ; വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ല: ഗവര്‍ണര്‍

Posted on: January 20, 2020 5:33 pm | Last updated: January 20, 2020 at 5:33 pm