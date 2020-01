സര്‍ക്കാറിന്റെ അധികാരം ഗവര്‍ണറെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: January 16, 2020 7:09 pm | Last updated: January 16, 2020 at 7:09 pm