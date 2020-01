കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കിയതു കൊണ്ടായില്ല

മനുഷ്യാവകാശത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി. ഭരണകൂടങ്ങള്‍ വഴിതെറ്റുമ്പോള്‍ തിരുത്തേണ്ടത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ ബാധ്യതയുമാണ്. എന്നാല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പിന്‍വലിച്ചതു കൊണ്ടു മാത്രം തീരുന്നില്ല കശ്മീര്‍ ജനതയുടെ ദുരിതങ്ങള്‍.

