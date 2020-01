ലാൻഡ്‌മാർക്ക് ബിൽഡേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് കോൺക്ലേവിന് നോളജ് സിറ്റിയിൽ തുടക്കമായി

അടിവാരം പ്രദേശത്തെ ആഗോള നഗര ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സുപ്രധാന കാൽവെപ്പിനാണ് ലാൻഡ്മാർക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്.

Posted on: January 10, 2020 11:41 am | Last updated: January 10, 2020 at 11:45 am