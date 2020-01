ഇതിഹാസത്തിന്റെ വേരുകൾ

കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹികതലങ്ങളിൽ ഒ വി വിജയൻ ഇടപെട്ടിരുന്നത് വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളോടെയായിരുന്നു. സ്വന്തം മണ്ണിലെ വിപ്ലവ നായകൻ ഇ എം എസിന്റെ മരണം ഇതിഹാസകാരനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിച്ച സംഭവമായിരുന്നു. ഇ എം എസ് മരിച്ചപ്പോൾ എസ് ജയചന്ദ്രൻ നായരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി അദ്ദേഹം ഇത്രയും കുറിച്ചു. "തുച്ഛമായ തർക്കങ്ങൾ നമുക്ക് മറക്കാം. പക്ഷേ, അങ്ങില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ലാൽ സലാം സഖാവേ...'

