സുലൈമാനിയെ കൊന്നത് എന്തിന് ?

ആണവ കരാര്‍ എടുത്തു ചവറ്റുകൊട്ടയില്‍ എറിഞ്ഞത് ഉപരോധം ശക്തമാക്കാന്‍ വേണ്ടിയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രത്യക്ഷ ആക്രമണത്തിലേക്ക് ട്രംപ് എടുത്തു ചാടിയതിന് പിന്നില്‍ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. സ്വന്തം നാട്ടില്‍ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നേരിടുന്ന ട്രംപിന് പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുത്തിയേ തീരൂ.

Posted on: January 6, 2020 12:54 pm | Last updated: January 6, 2020 at 12:55 pm