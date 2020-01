അമേരിക്കയില്‍ ചെറുവിമാനം തകര്‍ന്ന് ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Posted on: January 5, 2020 10:36 pm | Last updated: January 5, 2020 at 10:36 pm