ഉംറ തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്ക് സഊദി മെഡിക്കല്‍ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് നിര്‍ബന്ധമാക്കി

Posted on: January 5, 2020 1:32 pm | Last updated: January 5, 2020 at 1:32 pm