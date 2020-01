നുണകൾ പൊളിച്ച് നമ്മള്‍ ജയിക്കും

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും പൗരത്വ പട്ടികയും വഴി തങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടിരുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ പോകുന്നില്ലെന്നു ബോധ്യമായതുകൊണ്ടാകാം ആർ എസ് എസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ബോധവത്കരണവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

Posted on: January 5, 2020 11:33 am | Last updated: January 5, 2020 at 11:34 am