പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി: മുസ്ലിംകളെ മാറ്റിനിര്‍ത്തിയുള്ള നിയമം വിവേചനപരമെന്ന് ബഹ്‌റൈന്‍ പാര്‍ലിമെന്റ്

Posted on: January 3, 2020 11:27 pm | Last updated: January 3, 2020 at 11:27 pm