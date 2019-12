പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് സമീപം തീപ്പിടുത്തം

ന്യൂഡല്‍ഹി |പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഡല്‍ഹിയിലെ വസതിക്ക് സമീപം തീപ്പിടുത്തം. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 7.25നാണ് ലോക് കല്യാണ്‍ മാര്‍ഗിലെ വീട്ടില്‍ തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്ന് ദേശീയ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. തീ പൂര്‍ണമായും അണച്ചു.

Delhi: Fire has been reported at Prime Minister’s residence at 7, Lok Kalyan Marg around 7:25 pm today. Nine fire tenders have been rushed to the spot. As per sources, it is a minor fire. pic.twitter.com/wyerhwKAwv

— ANI (@ANI) December 30, 2019