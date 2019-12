ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ മകളെയും ചുമലിലേറ്റി പിതാവ് ആശുപത്രിയിലേക്ക്; വീണ്ടും യുപി

ലക്‌നോ | പീഡനത്തിനിരയായ മകളെ ചുമലിലേറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അച്ഛന്റെ ചിത്രം കണ്ണ് നനയിക്കുന്നു. സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ നടുക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് പഞ്ഞമില്ലാത്ത ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്നാണ് ഈ രംഗവും പകര്‍ത്തിയത്.

വീട്ടിനുള്ളില്‍ അയല്‍വാസിയായ യുവാവിനാല്‍ ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ മകളെ വൈദ്യപരിശോധനക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്ന പിതാവിന്റെതാണ് ദൃശ്യം. വീട്ടില്‍ ആളില്ലാത്ത സമയത്ത് അതിക്രമിച്ച് കയറിയ 19കാരനാണ് 15 വയസ്സുകാരിയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയത്. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പ്രതി പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കാല്‍ തല്ലിയൊടിക്കുകയും ചെയ്തു.

I just saw this story. It just tears my gut apart. They may not want to be identified but is there any way I can help? Perhaps in her future education? https://t.co/ujWG5Y8a0U

— anand mahindra (@anandmahindra) December 28, 2019