വെടിവെപ്പില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളെ കാണാന്‍ രാഹുലിനേയും പ്രിയങ്കയേും അനുവദിച്ചില്ല

Posted on: December 24, 2019 2:37 pm | Last updated: December 24, 2019 at 2:37 pm