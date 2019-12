റോഹിംഗ്യന്‍ അനുഭവം ചൂണ്ടുപലകയാണ്

മ്യാൻമർ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായപ്പോഴോ പട്ടാളം ഭരണം തുടങ്ങിയപ്പോഴോ ഒരു റോംഹിംഗ്യൻ മുസ്‌ലിം വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ജീവഭയം കൊണ്ട് സ്വന്തം നാട് വിട്ട് പോകേണ്ടി വരുമെന്ന്. 1982ലെ പൗരത്വ നിയമം വരുമ്പോൾ പോലും അവർ കരുതിയത് രണ്ടാം കിട പൗരൻമാരായെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു കൂടാമെന്നായിരുന്നു.

