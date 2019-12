ഇന്ത്യന്‍ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം 2024 ല്‍ 81 ശതമാനം വര്‍ധിച്ച് 0.98 കോടിയാകും

Posted on: December 22, 2019 2:02 pm | Last updated: December 22, 2019 at 2:02 pm