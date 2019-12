സാഹസികമായൊരു വനയാത്ര

വാഴച്ചാലിലെത്താൻ ഇനിയും പത്ത് കിലോമീറ്ററുകൾ കൂടി പോകണം. പൊടുന്നനെ ഞങ്ങളുടെ കാറിന് അഭിമുഖമായി ഇടുങ്ങിയ റോഡിലൂടെ രണ്ടാനകൾ പാഞ്ഞടുത്തു. ഛിന്നം വിളിച്ച് മുന്നോട്ടുവന്ന കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ മരണം കാത്തുകിടന്നു. അപ്പുറത്തെവിടെയോ വീണ്ടും ശബ്ദത്തോടെ മുള ഒടിഞ്ഞു. പിടിയാനയും കുട്ടിയുമാണ്. കൊമ്പനാനയെക്കാൾ പേടിക്കേണ്ടത് കൂടെ കുഞ്ഞുള്ള പിടിയാനയെയാണെന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചതോർത്തു. കാറിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ മുളം കൂമ്പുകൾപോലെ നേരിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി. കാനനങ്ങളിലെ ഹരിതാഭമായ സ്മൃതികളിൽ അഞ്ച് ജീവനുകൾ അവസാനിക്കുമെന്ന് തോന്നി.

