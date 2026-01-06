Connect with us

വാസ്തുവിദ്യയിലെ വിസ്മയമായി സായിദ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം; പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ നിർമ്മാണവും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും

പ്രശസ്തമായ 'ഫോസ്റ്റർ + പാർട്ണേഴ്സ്' (Foster + Partners) രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ മ്യൂസിയം, യുഎഇയുടെ പാരമ്പര്യത്തെയും ആധുനികതയെയും ഒരേപോലെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

അബൂദബി| യുഎഇയുടെ സാംസ്‌കാരിക തലസ്ഥാനമായ അബുദാബിയിലെ സാദിയാത്ത് ഐലന്റിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന സായിദ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വാസ്തുവിദ്യാ വിസ്മയങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറുന്നു. പ്രശസ്തമായ ‘ഫോസ്റ്റർ + പാർട്ണേഴ്സ്’ (Foster + Partners) രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ മ്യൂസിയം, യുഎഇയുടെ പാരമ്പര്യത്തെയും ആധുനികതയെയും ഒരേപോലെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
ഫാൽക്കൺ ചിറകുകൾ പോലെയുള്ള ഗോപുരങ്ങൾ
യുഎഇയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയായ ഫാൽക്കണിന്റെ (Falcon) ചിറകുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ച് സ്റ്റീൽ ഗോപുരങ്ങളാണ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഈ ഗോപുരങ്ങൾ വെറുമൊരു അലങ്കാരമല്ല, മറിച്ച് കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായ കാറ്റും വെളിച്ചവും എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ‘തെർമൽ ചിമ്മിനി’ (Thermal Chimney) സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനും മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിൽ തണുപ്പുള്ള അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നു.
3,000-ത്തിലധികം പുരാവസ്തുക്കൾ
അയ്യായിരം വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള യുഎഇയുടെ ചരിത്രത്തെ 3,000-ത്തിലധികം പുരാവസ്തുക്കളിലൂടെ ഇവിടെ പുനരാവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. പുരാതന ഗ്രാമങ്ങളുടെ മാതൃകകൾ, വെങ്കലയുഗത്തിലെ ഉപകരണങ്ങൾ, ശൈഖ് സായിദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന രേഖകൾ എന്നിവ ഓരോ ഗാലറിയിലും സന്ദർശകർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാവർക്കും തുല്യ പ്രവേശനം (Accessibility)
ലോക ബ്രെയിലി ദിനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ, കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവർക്കായി അറബിക്, ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രെയിലി ലിപിയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ മ്യൂസിയത്തിലുടനീളം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ശാരീരിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത റാമ്പുകളും ഓഡിയോ ഗൈഡുകളും ലഭ്യമാണ്.
പ്രകൃതിയും സംസ്‌കാരവും ഒന്നിക്കുന്നു
മ്യൂസിയത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മനോഹരമായ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് സന്ദർശകർക്ക് പ്രകൃതിയുമായി സംവദിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു. യുഎഇയുടെ തനതായ സസ്യജാലങ്ങളും മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങളും മ്യൂസിയത്തിന് ഒരു ‘സാംസ്‌കാരിക ഉദ്യാനത്തിന്റെ’ പരിവേഷം നൽകുന്നു.
യുഎഇയുടെ വളർച്ചയുടെ കഥ പറയുന്ന ഓരോ ഗാലറിയും അറിവും അത്ഭുതവും പകരുന്നവയാണ്. സന്ദർശകർക്ക് തങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് zayednationalmuseum.ae എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

