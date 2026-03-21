Ongoing News
തൃശൂരില് യുവതിയുടെ ദേഹത്ത് മദ്യമൊഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി; ലീവിങ് ടുഗതര് പങ്കാളി കസ്റ്റഡിയില്
കണ്ണൂര് വാവടി വീട്ടില് ലീനക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. ആളൂര് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
തൃശൂര്| തൃശൂര് കൊടകര ആളൂരിന് സമീപം വെള്ളാഞ്ചിറയില് യുവതിയുടെ ദേഹത്ത് മദ്യം ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി ലീവിങ് ടുഗതര് പങ്കാളി. കണ്ണൂര് വാവടി വീട്ടില് ലീനക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. ഇരുവരും വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു.
സംഭവത്തില് ലീവിങ് ടുഗതര് പങ്കാളി വിആര് പുരം ശാസ്താംകുന്ന് സ്വദേശി ശരത്ത് വിഷ്ണു എന്ന തമ്പുരാന് ശരത്ത് ആണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെ ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ വഴക്കിനെ തുടര്ന്ന് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നു. യുവതിയെ ചാലക്കുടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് മെഡിക്കല് കോളജിലേക്കും മാറ്റി. സംഭവത്തില് ആളൂര് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
മൂന്നാംഘട്ട സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി ബിജെപി; നടന് വിവേക് ഗോപന് അടക്കം 11 പേര്
Kerala
കൈപ്പത്തി നല്കരുതെന്ന് ആവശ്യം; പി കെ ശശി മത്സരിക്കുക സ്വതന്ത്ര ചിഹ്നത്തില്
Kerala
വീട്ടില് വെച്ച് പ്രസവം നടത്തിയ യുവതി മരിച്ച സംഭവം ; മുഹ്സിനയുടെ ഭര്ത്താവ് കസ്റ്റഡിയില്
Kerala
പയ്യന്നൂരില് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പൊളിച്ചു; സ്ഥലം ഉടമയെ സിപിഎമ്മുകാര് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പരാതി
Ongoing News
Kerala
ഡോ. വന്ദനാദാസ് വധക്കേസ്: പ്രതിക്ക് വധശിക്ഷ നല്കണം; വന്ദനയുടെ മാതാവ്
Kerala