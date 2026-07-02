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WhatsApp Usernames FAQs: ഫോൺ നമ്പർ സുരക്ഷിതമാകുമോ അതോ തട്ടിപ്പ് കൂടുമോ? നിങ്ങളുടെ 10 സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി
ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റികൾ, കോളേജ് ഗ്രൂപ്പുകൾ, അലുമിനി അല്ലെങ്കിൽ ഹോബി ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ അംഗങ്ങളാകുമ്പോൾ അപരിചിതർക്ക് ഫോൺ നമ്പർ നൽകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടും. ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നവർക്കും പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിങ് നടത്തുന്നവർക്കും സ്വന്തം നമ്പർ വെളിപ്പെടുത്താതെ ചാറ്റ് ചെയ്യാം.
ന്യൂഡൽഹി | പ്രമുഖ ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സേജിങ് ആപ്പായ വാട്സ്ആപ്പ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ യൂസർനെയിം ഫീച്ചറിന്റെ (WhatsApp Usernames) ഇന്ത്യയിലെ റോൾഔട്ട് ഉടൻ നിർത്തിവെക്കാൻ മെറ്റയോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൺലൈൻ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഐടി മന്ത്രാലയം മെറ്റയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകി. ഫോൺ നമ്പറുകൾ പരസ്യമാക്കാതെ ആളുകളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത വർധിപ്പിക്കാനാണ് ഈ സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മെറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ആൾമാറാട്ടം നടത്താനും ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും തട്ടിപ്പുകാർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ള വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭയപ്പെടുന്നത്.
എന്താണ് വാട്സ്ആപ്പ് യൂസർനെയിം ഫീച്ചർ?
മൊബൈൽ നമ്പർ കൈമാറാതെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാട്സ്ആപ്പിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണിത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തനതായ ഒരു യൂസർനെയിം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പുതിയ ആളുകൾക്ക് സന്ദേശം അയക്കാൻ ഫോൺ നമ്പറിന് പകരം ഈ യൂസർനെയിം നൽകിയാൽ മതിയാകും.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്തിനാണ് ഈ ഫീച്ചർ തടഞ്ഞത്?
ഫോൺ നമ്പറുകൾക്ക് പകരം യൂസർനെയിം വരുമ്പോൾ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച് ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ആൾമാറാട്ടം എളുപ്പമാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കരുതുന്നത്. സാധാരണയായി സംശയാസ്പദമായ അക്കൗണ്ടുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സഹായിക്കാറുണ്ട്. യൂസർനെയിം വരുന്നതോടെ ഈ സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗം ഇല്ലാതാകുമെന്നും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമെന്നും സർക്കാർ ഭയപ്പെടുന്നു.
ഇതോടെ ഫോൺ നമ്പർ പൂർണ്ണമായും മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ?
പുതിയതായി പരിചയപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഫോൺ നമ്പർ മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ നിലവിൽ കൈവശമുള്ളവർക്കും നിങ്ങളുമായി നേരത്തെ ചാറ്റ് ചെയ്തവർക്കും തുടർന്നും ഫോൺ നമ്പർ കാണാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും റിക്കവർ ചെയ്യാനും സുരക്ഷിതമാക്കാനും മൊബൈൽ നമ്പർ തുടർന്നും നിർബന്ധമാണ്.
ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഫീച്ചർ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുക?
ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റികൾ, കോളേജ് ഗ്രൂപ്പുകൾ, അലുമിനി അല്ലെങ്കിൽ ഹോബി ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ അംഗങ്ങളാകുമ്പോൾ അപരിചിതർക്ക് ഫോൺ നമ്പർ നൽകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടും. ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നവർക്കും പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിങ് നടത്തുന്നവർക്കും സ്വന്തം നമ്പർ വെളിപ്പെടുത്താതെ ചാറ്റ് ചെയ്യാം.
ആർക്കെങ്കിലും എന്റെ പേരിൽ വ്യാജ യൂസർനെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ?
ഒരേ പേരിൽ രണ്ട് യൂസർനെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അക്ഷരങ്ങളിൽ നേരിയ മാറ്റം വരുത്തിയോ അക്കങ്ങൾ ചേർത്തോ സമാനമായ വ്യാജ യൂസർനെയിമുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേരുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മെറ്റ അത്തരം യൂസർനെയിമുകൾ മുൻകൂട്ടി റിസർവ് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പണം കൈമാറുന്നതിന് മുൻപ് ഉപഭോക്താക്കൾ വ്യക്തിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
അപരിചിതർക്ക് എനിക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ സാധിക്കുമോ?
നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായ യൂസർനെയിം അറിയാമെങ്കിൽ ആർക്കും സന്ദേശം അയക്കാം. ഉപഭോക്താക്കളെ തിരയാൻ പൊതുവായ ഒരു ഡയറക്ടറിയും ഇതിൽ ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ലളിതമായ യൂസർനെയിം ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആളുകൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ യൂസർനെയിം പിൻ (Username PIN) എന്നൊരു അധിക സുരക്ഷാ സംവിധാനവും മെറ്റ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.
ബാങ്കുകളും ഡെലിവറി ആപ്പുകളും എന്നെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടും?
നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ നിലവിൽ കൈവശമുള്ള ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ യൂസർനെയിം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മെറ്റ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഈ ഫീച്ചർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും?
വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് ഈ ഫീച്ചർ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക. ഓഫീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലോ റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഗ്രൂപ്പുകളിലോ ഉള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത നമ്പർ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പകരം നിങ്ങളുടെ യൂസർനെയിം മാത്രമേ ഗ്രൂപ്പിൽ ദൃശ്യമാകൂ.
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അപരിചിതമായ വിദേശ രാജ്യ കോഡുകൾ കണ്ട് തട്ടിപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന രീതി യൂസർനെയിം വരുന്നതോടെ ഇല്ലാതാകും. ഇതാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന ആശങ്ക. എന്നാൽ ഇതിന് പകരമായി പുതിയ ആളുകൾ സന്ദേശം അയക്കുമ്പോൾ കോൺടെക്സ്റ്റ് കാർഡുകൾ (Context cards) കാണിക്കുമെന്ന് മെറ്റ പറയുന്നു. ഇതിലൂടെ അക്കൗണ്ട് പുതിയതാണോ, പരസ്പരമുള്ള കോൺടാക്ടുകൾ ഉണ്ടോ, സന്ദേശം അയക്കുന്നയാൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും.
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സ്വകാര്യതയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകുന്നതെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ യൂസർനെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും മാത്രം വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെയും ഫേസ്ബുക്കിലെയും അതേ യൂസർനെയിം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാം.
Content Highlights:
The Indian government has directed Meta to pause the rollout of its WhatsApp usernames feature due to concerns over cybercrime and impersonation fraud. Meta argues the feature enhances privacy by hiding mobile numbers, but officials worry it complicates identifying scam accounts. The feature remains on hold in India pending further regulatory review.