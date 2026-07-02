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TODAY'S GOLD RATE| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് വര്ധന; പവന് 1120 രൂപ കൂടി
ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 13,180 രൂപയാണ് വില
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയില് വര്ധന. ഗ്രാമിന് 140 രൂപയും പവന് 1120 രൂപയുമാണ് വര്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 13,180 രൂപയും ഒരു പവന് 22 കാരറ്റ് സ്വര്ണത്തിന് 1,05,440 രൂപയുമായി(Today’s Gold Rate).
ഇന്നലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് സ്വര്ണ വിലയില് മാറ്റമുണ്ടായത്. രാവിലത്തെ വില വര്ധനവിന് ശേഷം ഇന്നലെ വൈകീട്ട് ഗ്രാമിന് 135 രൂപയും പവന് 1080 രൂപയും വര്ധിച്ചിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില് സ്പോട്ട് ഗോള്ഡിന് ട്രോയ് ഔണ്സിന് 6.55 ഡോളര് കുറഞ്ഞു. 0.16 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 4,061.93ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ വില.
ശ്രദ്ധിക്കുക: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആഗോള വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് gold price today ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൃത്യമായ gold price analysis നടത്തിയ ശേഷം മാത്രം വിപണി ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനമെന്ന നിലയിൽ gold loan ആശ്രയിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ സാമ്പത്തിക ആശ്രയമായി മാത്രം loan against gold തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിലവിലെ today gold rate വിലയിരുത്തി വിപണിയിലെ അപകടസാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഒരു പുതിയ gold loan apply ചെയ്യാൻ തയാറെടുക്കാവൂ. വിപണിയിലെ അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ദിവസേനയുള്ള gold rate നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക.
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The gold price in Kerala witnessed a significant increase today with a massive hike in standard rates. The price of 22 carat gold increased by 140 rupees per gram and 1120 rupees per sovereign across the state. This surge brings the current market rate to 13180 rupees per gram and 105440 rupees per sovereign.