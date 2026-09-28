Kerala
വഖ്ഫ് ബോര്ഡ് പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കാന് നീക്കം: തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി
വഖ്ഫ് ബോര്ഡ് പിരിച്ചുവിടാന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി എന് ഷംസുദ്ദീന്.
തിരുവനന്തപുരം | വഖ്ഫ് ബോര്ഡ് പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കാന് സര്ക്കാര് നീക്കം തുടങ്ങി. യു ഡി എഫ് സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വന്നതിന് പിന്നാലെ തന്നെ വഖ്ഫ് ബോര്ഡ് പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നയപരമായ തീരുമാനം മുസ്ലിം ലീഗ് എടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്, കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ചില് രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ട വഖ്ഫ് ബോര്ഡിന് അഞ്ച് വര്ഷം കാലാവധി ബാക്കിയുണ്ടെന്നിരിക്കെ, നിയമപരമായി ബോര്ഡ് പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കുന്നതില് സര്ക്കാരിന് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായിരുന്നു.
അതേസമയം, വഖ്ഫ് ബോര്ഡില് അമുസ്ലിംകളെ ഉള്പ്പെടുത്താത്തതിനെതിരെ ഷോണ് ജോര്ജ് നല്കിയ ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ബോര്ഡ് സര്ക്കാരിന് പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കാമെന്നുകൂടി കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പഴുത് ഉപയോഗിച്ച് വഖ്ഫ് ബോര്ഡ് പുനസ്സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് സര്ക്കാര് തീരുമാനം. കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തില് ലീഗിന്റെ തീരുമാനത്തിനൊപ്പം നില്ക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉടന് തന്നെ ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കാനാണ് സര്ക്കാര് തീരുമാനം. അമുസ്ലിം അംഗങ്ങളെ ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതില് കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാരിന്റെ നിലപാട് തുടരാനാണ് ഇപ്പോള് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോര്ഡ് ചെയര്മാന് കെ എസ് ഹംസയെയും ഇ കെ വിഭാഗം സമസ്ത സെക്രട്ടറി മുക്കം ഉമര് ഫൈസിയെയും ബോര്ഡില് നിന്ന് മാറ്റാനാണ് വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നീക്കം. മുത്തവല്ലി ആയ ഉമര് ഫൈസി മുക്കത്തിന്റെ ഇടത് ആഭിമുഖ്യം ലീഗില് വലിയ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. സി പി എം വേദിയിലെ സഖാവ് പരാമര്ശമടക്കം വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ലീഗിനെതിരായ വിമര്ശനങ്ങളും പല ഘട്ടത്തില് ഉമര് ഫൈസി ഉയര്ത്തിയിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തില് ഉള്പ്പെടെ ഉമര് ഫൈസി മുക്കത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനം ഉയര്ന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉമര് ഫൈസി മുക്കത്തിനെക്കൂടി ബോര്ഡില് നിന്നൊഴിവാക്കാന് തീരുമാനിച്ചത്. അതേസമയം, വഖ്ഫ് ബോര്ഡ് നിലവില് പിരിച്ചുവിടാന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി എന് ഷംസുദ്ദീന് പ്രതികരിച്ചു. ബോര്ഡ് അംഗങ്ങളില് പലര്ക്കും ചട്ടപ്രകാരമുള്ള യോഗ്യതയില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അംഗങ്ങളെ പിരിച്ചുവിടാന് സര്ക്കാര് നീക്കം നടത്തുന്നതായുള്ള റിപോര്ട്ടുകള് മന്ത്രി തള്ളി. വഖ്ഫ് ബോര്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും നടക്കുന്ന കേസുകള് സര്ക്കാര് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. നിലവിലെ ബോര്ഡിന്റെ പുനസ്സംഘടന ആവശ്യമാണെന്ന് സര്ക്കാര് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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Reports suggest moves to reconstitute the Kerala Waqf Board. However, the minister clarified that no official decision has been taken so far. The statement aims to address ongoing speculations regarding the board’s structural updates.