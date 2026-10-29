Connect with us

Kerala

വര്‍ക്കലയില്‍ മത്സ്യം കഴിച്ചവര്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റു

കഴിഞ്ഞദിവസം മേഖലയിലെ തീരദേശത്ത് വറ്റ മത്സ്യത്തിന്റെ വലിയ ചാകര ലഭിച്ചിരുന്നു.

Published

Oct 29, 2026 8:03 pm |

Last Updated

Oct 29, 2026 8:03 pm

തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം വര്‍ക്കലയില്‍ മത്സ്യം കഴിച്ചവര്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റു. വറ്റ ഇനത്തില്‍പ്പെട്ട മത്സ്യം കഴിച്ചവര്‍ക്കാണ് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അനുഭവപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് പ്രദേശത്ത് മത്സ്യം വാങ്ങുന്നവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

കഴിഞ്ഞദിവസം മേഖലയിലെ തീരദേശത്ത് വറ്റ മത്സ്യത്തിന്റെ വലിയ ചാകര ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രദേശവാസികളും ഉപഭോക്താക്കളും മത്സ്യം വാങ്ങുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights:Several people in Varkala suffered food poisoning after eating Vatta fish. The incident occurred following a large haul of the fish in coastal areas. Health department officials advised buyers and residents to exercise extreme caution when purchasing and consuming fish.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മൂന്നു വയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു

International

പുതിയ ഇസ്‌റാഈല്‍ സര്‍ക്കാറുമായി സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഫലസ്തീന്‍ പ്രസിഡന്റ് മഹ്മൂദ് അബ്ബാസ്

Kerala

സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ അശ്ലീല കമന്റ്; 43 കാരന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

വര്‍ക്കലയില്‍ മത്സ്യം കഴിച്ചവര്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റു

International

ഉക്രൈന്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലെ റഷ്യന്‍ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തില്‍ പതിമൂന്ന് മരണം

Kerala

എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളെ ആശുപത്രിയിലിട്ട് മര്‍ദിച്ച് എം എസ് എഫ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍

Kerala

മന്ത്രിമാരുടെയും എം എൽ എമാരുടെയും ശമ്പള വർധന ബിൽ പാസാക്കി; ബില്ലിനെ പ്രതിപക്ഷം എതിർത്തില്ല