Kerala
വടകര എം ഡി എം എ കേസ്: വയനാട് സ്വദേശിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം
അറസ്റ്റിലായ ജിജില് കുര്യാക്കോസില് നിന്നാണ് എം ഡി എം എ ഇടപാടിലെ നിര്ണായക വിവരങ്ങള് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത്.
കല്പ്പറ്റ | വടകരയില് അധ്യാപികമാര് അറസ്റ്റിലായ എം ഡി എം എ കേസില് മുഖ്യകണ്ണി വയനാട് സ്വദേശിയാണെന്ന് സൂചന. ഇയാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം. അറസ്റ്റിലായ ജിജില് കുര്യാക്കോസില് നിന്നാണ് എം ഡി എം എ ഇടപാടിലെ നിര്ണായക വിവരങ്ങള് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത്.
പ്രതികളുടെ ബേങ്ക് വിവരങ്ങള് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. അറസ്റ്റിലായ അധ്യാപികമാരുടെ സുഹൃത്തായ ഒരു യുവതിയും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇവര് നിലവില് ബെംഗളൂരുവിലാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് വിവരം.
കേസില് അറസ്റ്റിലായി റിമാന്ഡില് കഴിയുന്ന കാവ്യ, കീര്ത്തന എന്നിവരെ കസ്റ്റഡിയില് ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണസംഘം സമര്പ്പിച്ച അപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കും. അധ്യാപിക നീഷ്മയെയും ഓണ്ലൈന് ഡെലിവറി ബോയ് ജിജിലിനെയും കസ്റ്റഡിയില് ആവശ്യപ്പെട്ട് അടുത്ത ദിവസം അപേക്ഷ നല്കും. വടകര എന് ഡി പി എസ് കോടതിയാണ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുക. കേസില് ഇതുവരെ അഞ്ച് പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
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Police have intensified their investigation into the Vadakara MDMA drug seizure case, focusing on a native of Wayanad. Authorities suspect a wider network behind the synthetic drug distribution in the region. Further raids and interrogations are underway to track down key suspects involved.