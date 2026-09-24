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Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിലെ പ്രതിക്ക് 35 വര്‍ഷം തടവുശിക്ഷ

ഏഴ് വയസുകാരിക്ക് നേരെയാണ് കൃഷ്ണ പ്രസാദ് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയത്.

Published

Sep 24, 2026 8:54 pm |

Last Updated

Sep 24, 2026 8:54 pm

കാട്ടാക്കട| തിരുവനന്തപുരത്ത് ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിലെ പ്രതിക്ക് 35 വര്‍ഷം തടവുശിക്ഷ. കല്ലറ സ്വദേശി കൃഷ്ണ പ്രസാദിനെയാണ് ശിക്ഷിച്ചത്. കാട്ടാക്കട അതിവേഗ കോടതിയുടെതാണ് വിധി. ഏഴ് വയസുകാരിക്ക് നേരെയാണ് കൃഷ്ണ പ്രസാദ് ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയത്.

Content Highlights:
The Kattakkada Fast Track Court sentenced Kallara native Krishna Prasad to 35 years in prison for sexually assaulting a seven-year-old girl. The court delivered the strict verdict following detailed legal proceedings in Trivandrum. The decision marks significant legal action against child abuse.

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ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിലെ പ്രതിക്ക് 35 വര്‍ഷം തടവുശിക്ഷ