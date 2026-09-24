Connect with us

Kerala

തെറാപ്പിക്കിടെ യുവതിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറി; കണ്ണൂരില്‍ ഫിസിയോതെറാപിസ്റ്റ് കസ്റ്റഡിയില്‍

മറ്റൊരു യുവതിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ കേസില്‍ ഇയാള്‍ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു

Published

Sep 24, 2026 8:39 pm |

Last Updated

Sep 24, 2026 8:43 pm

കണ്ണൂര്‍| കണ്ണൂരില്‍ ഫിസിയോ തെറാപ്പിക്കിടെ യുവതിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ ആരോഗ്യ വെല്‍നസ് ഉടമ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍.

ശരത് നമ്പ്യാരെയാണ് പയ്യന്നൂര്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മറ്റൊരു യുവതിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ കേസില്‍ ഇയാള്‍ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

Content Highlights:
Payyanur police took health wellness center owner Sarath Nambiar into custody for allegedly behaving indecently with a woman during physiotherapy. He was previously arrested in a similar case involving another woman. Further legal proceedings are currently underway against the accused.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

കേരളമടക്കം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് 217 കോടി; അസമിൽ മാത്രം ബിജെപി ചെലവിട്ടത് 286 കോടി!

National

പഞ്ചാബില്‍ ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നേരെ ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ആക്രമണം; വാഹനം തകര്‍ത്തു

National

അദാനി മാന നഷ്ടക്കേസ്: മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ രവി നായര്‍ക്ക് ജാമ്യം

Business

ബേങ്ക് പണിമുടക്ക്; ഇടപാടുകള്‍ മുന്‍കൂട്ടി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് എസ് ബി ഐ

National

അമിത് ഷായുടെ പരിപാടികളിൽ നിന്ന് മുസ്‌ലിം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒഴിവാക്കിയ സംഭവം: ബംഗാൾ സർക്കാറിനോട് വിശദീകരണം തേടി ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ

Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിലെ പ്രതിക്ക് 35 വര്‍ഷം തടവുശിക്ഷ

Kerala

തെറാപ്പിക്കിടെ യുവതിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറി; കണ്ണൂരില്‍ ഫിസിയോതെറാപിസ്റ്റ് കസ്റ്റഡിയില്‍