Connect with us

Kerala

ഇടമലക്കുടിയില്‍ പനി ബാധിച്ച ആദിവാസി യുവതിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത് കിലോമീറ്ററുകളോളം ചുമന്ന്

ഗതാഗത മാര്‍ഗങ്ങളില്ലാത്തതിനാല്‍ വാഹനമെത്തുന്ന സ്ഥലമായ കേപ്പക്കാട് വരെ ഏഴ് കിലോമീറ്റര്‍ ചുമന്ന് പോയത്.

Published

Aug 31, 2026 6:47 pm |

Last Updated

Aug 31, 2026 6:47 pm

ഇടുക്കി| ഇടുക്കി ഇടമലക്കുടിയില്‍ പനി ബാധിച്ച ആദിവാസി യുവതിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത് കിലോമീറ്ററുകളോളം ചുമന്ന്. മറ്റ് ഗതാഗത മാര്‍ഗങ്ങളില്ലാത്തതിനാല്‍ വാഹനമെത്തുന്ന സ്ഥലമായ കേപ്പക്കാട് വരെ ഏഴ് കിലോമീറ്റര്‍ ചുമന്ന് പോയത്. പരപ്പയാര്‍ കുടിയിലെ സുമതി (40)ക്കാണ് പനി കൂടി ആരോഗ്യനില മോശമായത്.

കേപ്പക്കാട് നിന്ന് വാഹനത്തില്‍ മൂന്നാര്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ഇടമലക്കുടിയില്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍മിച്ച തടിപ്പാലങ്ങള്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. റോഡോ പാലമോ ഇല്ല. നിരവധി തവണ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല. നിരവധി കുടികള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ കുടികള്‍ക്കു മാത്രമാണ് ജീപ്പ് എത്തുന്ന രീതിയില്‍ റോഡ് ഉള്ളത്.

Content Highlights:
A 40-year-old tribal woman suffering from severe fever was carried on foot for seven kilometers in Edamalakkudy, Idukki. Due to the lack of proper roads and bridges, villagers had to transport her to Keppakkad to access a vehicle. She was subsequently admitted to the Munnar General Hospital.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പദവി; 'പിണറായിക്ക് മറുപടി പറയാനില്ല' സി പി എമ്മിന്റെ തീരുമാനങ്ങള്‍ പറയേണ്ടത് പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറി- ബിനോയ് വിശ്വം

Kerala

പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് പദവി; സി പി ഐ നിർണ്ണായക യോഗം നാളെ ഡൽഹിയിൽ

Kerala

ഇടമലക്കുടിയില്‍ പനി ബാധിച്ച ആദിവാസി യുവതിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത് കിലോമീറ്ററുകളോളം ചുമന്ന്

Eduline

എസ് ബി ഐ ആശ സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം

Kerala

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ കട്ടിലില്‍ നിന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റ രോഗി മരിച്ചു; പരാതിയുമായി കുടുംബം

National

നീറ്റ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കെതിരായ എഫ് ഐ ആറുകള്‍ റദ്ദാക്കാന്‍ കേന്ദ്രം; സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു

National

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പടക്ക നിര്‍മാണശാലയില്‍ സ്‌ഫോടനം; അഞ്ച് പേര്‍ മരിച്ചു