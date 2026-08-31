Kerala
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജില് കട്ടിലില് നിന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റ രോഗി മരിച്ചു; പരാതിയുമായി കുടുംബം
പക്ഷാഘാതത്തിന് ചികിത്സ തേടിയ ചടയമംഗലം സ്വദേശി സുകുമാര പിള്ളയാണ് മരിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജില് കട്ടിലില് നിന്നും വീണ് പരിക്കേറ്റ് രോഗി മരിച്ച സംഭവത്തില് ആശുപത്രി അധികൃതര്ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി കുടുംബം. പക്ഷാഘാതത്തിന് ചികിത്സ തേടിയ ചടയമംഗലം സ്വദേശി സുകുമാരപിള്ളയാണ് മരിച്ചത്. സുകുമാരപിള്ളയ്ക്ക് കട്ടിലില് നിന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റ ശേഷം നല്കിയ ചികിത്സയില് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റുന്നതുള്പ്പടെയുള്ള നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന് സുകുമാരപിള്ളയുടെ മകള് പറഞ്ഞു.
ആഗസ്റ്റ് 26നാണ് ചടയമംഗലം സ്വദേശിയായ സുകുമാരാപിള്ളയെ പക്ഷാഘാതത്തെ തുടര്ന്ന് പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല് കോളജില് എത്തിച്ചത്. അവിടെ വച്ച് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ചികിത്സയില് കാര്യമായ പുരോഗതിയുണ്ടായിരിക്കെ 29ാം തീയതി ഇയാള് കട്ടിലില് നിന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റു. മുഖത്തും തലയിലും തുന്നലുകള് ഇടേണ്ടി വന്നു. എന്നാല് വീണ് പരിക്കേറ്റ ശേഷവും ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റാന് ഡോക്ടര്മാര് തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് കുടുംബം പറയുന്നത്.
വീണ്ടും സ്ട്രോക്കിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് പറഞ്ഞിട്ടും സ്ഫേറ്റി റെയിലിങുള്ള ബെഡ് നല്കിയില്ലെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാല് വീണശേഷമുള്ള ചികിത്സയില് അനാസ്ഥയുണ്ടായെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മെഡിക്കല് കോളജ് സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു. 28ാം വാര്ഡില് സ്ഫേറ്റി റെയിലിങ് ഉള്ള ബെഡ് ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് സിംഗിള് ബെഡ് നല്കിയത്. രണ്ട് ബൈസ്റ്റാന്ഡര്മാര്ക്ക് നില്ക്കാനുള്ള അനുമതി നല്കിയിരുന്നതായും സൂപ്രണ്ട് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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The family of Sukumara Pillai, who died after falling from a bed at Thiruvananthapuram Medical College, alleged medical negligence. They stated he was denied an ICU bed despite suffering head injuries. However, the hospital superintendent dismissed the allegations, citing lack of safety-rail beds.