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ടൈഗര് ഷ്രോഫിനെതിരായ ആക്രമണം; രണ്ട് സ്ത്രീകള് ഉള്പ്പെടെ നാലുപേര് കൂടി പിടിയില്
ആക്രമണത്തില് പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് പേര് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കാനും എത്തിച്ചുനല്കാനും നിര്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചത് ഇവരാണെന്ന് പോലീസ്.
ന്യൂഡല്ഹി | നടന് ടൈഗര് ഷ്രോഫിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് രണ്ട് സ്ത്രീകള് ഉള്പ്പെടെ നാലുപേര് കൂടി പിടിയില്. കുനാല്, സുമിത്, രാധ, ബബിത എന്നിവരെയാണ് ഡല്ഹി പോലീസ് സ്പെഷ്യല് സെല് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരെ പിന്നീട് മുംബൈ പോലീസിന് കൈമാറി. ആക്രമണത്തില് പങ്കെടുത്ത മൂന്ന് പേര് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങള് സംഘടിപ്പിക്കാനും എത്തിച്ചുനല്കാനും നിര്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചത് ഇവരാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
രാധയെയും ബബിതയെയും ഡല്ഹി റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലും കുനാലിനെയും സുമിതിനെയും ഹരിയാനയിലെ സോനിപത്തില് വെച്ചുമാണ് പിടികൂടിയത്. സോനിപത്ത് സ്വദേശികളാണ് കുനാലും സുമിതും. ഉത്തര്പ്രദേശിലെ സീതാപൂര് സ്വദേശിയാണ് രാധ. അസംഗഢ് സ്വദേശിയാണ് ബബിത. കുനാലും സുമിതും ചേര്ന്നാണ് ആയുധങ്ങള് സംഘടിപ്പിച്ചത്. രാധയും ബബിതയും മുംബൈയിലെ ദാദറിലെത്തി, ഇവ മൂന്ന് പേര്ക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു.
നടന് ജാക്കി ഷ്രോഫിന്റെ മകനായ ടൈഗര് ഷ്രോഫ്, ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മുംബൈയിലെ ജുഹുവില് ഫുട്ബോള് കളിക്കാന് പോയപ്പോഴാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബി എം ഡബ്ല്യു കാര്, ഗേറ്റിന് മുന്നില് തടിച്ചുകൂടിയ ആരാധകര്ക്കിടയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോള്, രണ്ടുപേര് കാറിന് നേരെ വെടിയുതിര്ക്കുകയായിരുന്നു. ആറോ ഏഴോ റൗണ്ട് വെടിയുണ്ടകളാണ് അക്രമികള് തൊടുത്തത്. ആക്രമണകാരികളില് ഒരാള് നടന് തൊട്ടടുത്തെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ നേരിട്ട് തോക്ക് ചൂണ്ടുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്, അക്രമി ട്രിഗര് അമര്ത്തിയപ്പോള് തോക്ക് പ്രവര്ത്തനരഹിതമായതിനാല് ഷ്രോഫ് പരുക്കേല്ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തില് നടന്റെ ഡ്രൈവര്ക്കും മറ്റൊരാള്ക്കും പരുക്കേറ്റു.
കേസില് ബിഹാറില് നിന്നുള്ള ഹൃതിക് എന്ന റോഷന് (22), ഹരിയാനയില് നിന്നുള്ള റൈഹാന് (18), ഫൂല് സിംഗ് (18) എന്നിവരെ രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയില് വെച്ച് പോലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നേപ്പാളിലേക്ക് കടക്കാന് പദ്ധതിയിടുന്നതിനിടെയാണ് ഇവര് പിടിയിലായത്. പ്രതികള്ക്ക് ലോറന്സ് ബിഷ്ണോയ് സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. നടന് സല്മാന് ഖാനുമായുള്ള ടൈഗര് ഷ്രോഫിന്റെ അടുപ്പമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമായി സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കൃഷ്ണമൃഗത്തെ വേട്ടയാടിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സല്മാന് ഖാനെ ലക്ഷ്യമിടാന് ഈ സംഘം ശ്രമിച്ചുവരികയായിരുന്നു.
Content Highlights: Four more suspects, including two women, have been arrested by police in connection with the ongoing investigation into the attack involving Bollywood actor Tiger Shroff. Authorities are continuing their probe to identify all individuals involved in the incident. Legal proceedings against the arrested accused are currently underway.