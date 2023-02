വൺ‌ ആൻഡ് ദി സെയിം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം ലഘൂകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം | വൺ‌ ആൻഡ് ദി സെയിം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലഘൂകരിച്ചു. കേരള സർക്കാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസുകളിൽ വ്യക്തിയുടെ സത്യപ്രസ്താവന ​ഗസറ്റഡ് പദവിയിലുള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നൽകുന്നത് വൺ‌ ആൻഡ് ദി സെയിം സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് (one and the same certificate) പകരമായി ഉപയോ​ഗിക്കാം. അപേക്ഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വില്ലേജ് ഓഫീസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് തുടരും. ഇന്നലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

സർക്കാർ ഐടി പാർക്കുകൾക്ക് കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വർക്ക് നിയർ ഹോം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തത്വത്തിൽ അം​ഗീകാരം നൽകി. കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ ടി / ഐ ടി ഇ എസ് മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനികളെയും ജീവനക്കാരെയും ആകർഷിക്കാൻ പദ്ധതി വഴി സാധിക്കും. നിലവിലെ മൂന്ന് സർക്കാർ ഐ ടി പാർക്കുകളിൽ നിന്ന് അകലെയായി ആ സ്ഥലത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അയ്യായിരം മുതൽ അൻപതിനായിരം വരെ ചതുരശ്ര അടി വിസ്തൃതിയിൽ ഐ ടി സ്പെയിസുകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതാണ് നിർദിഷ്ട വർക്ക് നിയർ ഹോം മാതൃക. പ്ലഗ് & പ്ലേ ഓഫീസ്, കോവർക്കിംഗ് സ്പെയിസ്, മീറ്റിംഗ് റൂമുകൾ, കോൺഫറൻസ് റൂം, ട്രെയിനിംഗ് റൂം, കോഫി ലോഞ്ച്/ റസ്റ്റോറന്റ്, സീംലെസ്സ് ഇൻറർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി – വയേർഡ് വൈഫൈ, അൺ ഇൻ്ററപ്റ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ, എയർകണ്ടീഷൻ, വീഡിയോ/ ഓഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഫെസിലിറ്റി, വയർലെസ്സ് പ്രിൻറർ, സ്കാനർ എന്നിവയോടുകൂടിയ ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക്, 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവയലൻസ് & സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. W Room എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസ്തുത കേന്ദ്രങ്ങൾ കാഴ്ചയിലും അനുഭവത്തിലും സമാനമായിരിക്കും.