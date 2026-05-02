കുന്നംകുളത്ത് കെഎസ്ആര്‍ടി സി ബസുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു; 10 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

പരുക്കേറ്റവരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

May 02, 2026 8:23 am |

May 02, 2026 8:23 am

തൃശൂര്‍|തൃശൂര്‍ കുന്നംകുളത്ത് കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തില്‍ പത്ത് പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നു മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

അപകടത്തില്‍ പരുക്കേറ്റവരെ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

Ten people were injured following a head-on collision between two KSRTC buses in Kunnamkulam, Thrissur. The accident occurred around 3:00 AM on Saturday morning. The injured passengers have been shifted to a private hospital in Kunnamkulam for medical treatment. Further details regarding the cause of the accident are currently awaited.

 

 

ശബരിമലയില്‍ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച സ്വര്‍ണം മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കൊടിമരം പൂശാനും നവീകരണത്തിനും ഉപയോഗിച്ചു; പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയുടെ നിര്‍ണായക മൊഴി

വിവാഹവേദിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വരനെ അജ്ഞാതര്‍ വെടിവച്ചുകൊന്നു; പ്രതികള്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍

കേരളം ആര് ഭരിക്കുമെന്ന് അറിയാന്‍ ഇനി രണ്ട് നാള്‍; തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷയില്‍ ഇരു മുന്നണികളും

വേനല്‍ മഴ ശക്തമാകുന്നു; ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യത

ഇടിമിന്നലേറ്റ് വീടിന്റെ ചുമര് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ മേല്‍ വീണു; മൂന്നു പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

ഗള്‍ഫ് മേഖലയില്‍ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി ശക്തമാക്കി ട്രംപ്; ഇറാനെ എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കുന്ന സൈനിക നടപടികളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടിവരുമെന്നു പ്രഖ്യാപനം