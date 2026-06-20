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National

'അമ്മായിയുടെ പീഡനം താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല; അവൾ എത്രയും വേഗം മരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം'; ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടിയിലിട്ട നോട്ടിൽ ഭക്തന്റെ അഭ്യർഥന

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ അനന്തപൂർ ജില്ലയിലുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈ അപൂർവ്വ സംഭവം ഉണ്ടായത്.

Published

Jun 20, 2026 12:42 pm |

Last Updated

Jun 20, 2026 12:42 pm

അമരാവതി | ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വഴിപാട് പെട്ടികളിൽ ഭക്തർ പലവിധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും നേർച്ചകളും സമർപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണിക്കവഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഇരുപത് രൂപ നോട്ട് കണ്ട് ജീവനക്കാരും ഭക്തരും ഒരേപോലെ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ അമ്മായിയെ കൊന്നുതരണമെന്ന അപേക്ഷയുമായാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഈ കറൻസി നോട്ട് സമർപ്പിച്ചത്.

ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ അനന്തപൂർ ജില്ലയിലുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈ അപൂർവ്വ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ വഴിപാട് പെട്ടി തുറന്ന് ജീവനക്കാർ പണം എണ്ണുന്നതിനിടയിലാണ് എഴുത്തുകളുള്ള ഇരുപത് രൂപ നോട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. കറൻസി നോട്ടിൽ പേന ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അപേക്ഷയുടെ രൂപത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നത്. “സ്വാമി, എന്റെ അമ്മായിയുടെ പീഡനം എനിക്ക് ഇനി താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൾ എത്രയും വേഗം മരിക്കുന്നുവെന്ന് ദയവായി ഉറപ്പാക്കണം” എന്നായിരുന്നു നോട്ടിലെ ഉള്ളടക്കം.

സാധാരണയായി നല്ല ആരോഗ്യം, ജോലി, വിവാഹം, കുട്ടികൾ, ബിസിനസ്സിലെ വിജയം എന്നിവയ്ക്കായി ഭക്തർ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്താറുള്ള സ്ഥാനത്താണ് അമ്മായിയുടെ മരണത്തിനായി ഇത്തരമൊരു അപേക്ഷ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. നോട്ടിലെ സന്ദേശം വായിച്ച ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർ അല്പനേരം അത്ഭുതത്തോടെ നിന്നുപോയി. ചിലർക്ക് ഇത് കണ്ട് ചിരി വന്നെങ്കിലും, നോട്ടിൽ പ്രകടമായ കടുത്ത വിദ്വേഷം മറ്റ് ചിലരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നത് പ്രദേശത്ത് വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ഈ കറൻസി നോട്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

 

Content Highlights

A Rs 20 note with a handwritten death wish for an aunt was found in the donation box of Subrahmanyeshwara Swamy Temple in Anantapur, Andhra Pradesh. The message citing harassment shocked the temple staff and devotees. Photographs of the currency note have gone viral on social media.

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