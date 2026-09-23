Kerala
കലയുടെ സൂര്യ തേജസ്സിന് വിട; സൂര്യ കൃഷ്ണമൂര്ത്തി അന്തരിച്ചു
സംഗീത നാടക അക്കാദമി മുന് ചെയര്മാനാണ്.
തിരുവനന്തപുരം | കലാ സംഘാടകനും സാംസ്കാരിക പ്രവര്ത്തകനും സൂര്യ ഫെസ്റ്റിന്റെ അമരക്കാരനുമായ സൂര്യ കൃഷ്ണമൂര്ത്തി അന്തരിച്ചു. 78 വയസ്സായിരുന്നു. കരള് രോഗത്തെ തുടര്ന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു അന്ത്യം.
സംഗീത നാടക അക്കാദമി മുന് ചെയര്മാനാണ്. 1996ല് കൃഷ്ണമൂര്ത്തിയെ ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ നാടക ശില്പകലക്കും സംവിധാനത്തിനുമുള്ള ദേശീയ അവാര്ഡ് നല്കി ആദരിച്ചു. കൂടാതെ കേരളം, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി സര്ക്കാരുകളുടെ പരമോന്നത ബഹുമതികള്ക്കും അര്ഹനായി. 2016ല് ബോളിവുഡ് നടന് അംജദ് അലി ഖാന് അദ്ദേഹത്തെ പത്മ അവാര്ഡുകള്ക്ക് നാമനിര്ദേശം ചെയ്തു. 2023ല് കേരള സര്ക്കാര് നല്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ കേരള പ്രഭ അവാര്ഡ് നല്കി ആദരിച്ചു .
1972ല് കൊല്ലത്തെ ടി കെ എം കോളജ് ഓഫ് എന്ജിനീയറിങില് നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കല് എന്ജിനീയറിങില് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യന് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയില് (ISRO) ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്/എന്ജിനീയറായി. 1977ല് സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കമിട്ടു. സൂര്യ കൃഷ്ണമൂര്ത്തി സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയായ സൂര്യ മ്യൂസിക് & ഡാന്സ് ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 2011-ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ഇന്ത്യന് കോടതിമുറി നാടക ചിത്രമായ മേല്വിലാസത്തിന് തിരക്കഥയും അദ്ദേഹം എഴുതി.
2006ല് ജോണ് എബ്രഹാം അവാര്ഡ്, പി പത്മരാജന് അവാര്ഡ്, ഫിലിം അവാര്ഡ് ജൂറികളുടെ ചെയര്മാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദൂരദര്ശന് ഉപദേശക സമിതി, ഇന്ത്യന് സര്ക്കാരിന്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ വിദഗ്ധ സമിതി, രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക നയം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് രൂപവത്കരിച്ച സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നിവയിലും അംഗമായിരുന്നു സൂര്യ കൃഷ്ണമൂര്ത്തി.
Content Highlights:
Renowned cultural personality and founder of the Soorya Stage and Film Society, Soorya Krishnamoorthy, has passed away. He was a pioneer in promoting Indian arts, music, and dance globally. His immense contributions to the cultural landscape of Kerala and India will be remembered forever.