Kerala

കുവൈത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ ശ്വേതക്ക് ആശ്വാസം; വിവാഹ ദിവസത്തിന് മുമ്പായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം

നാളെ കുവൈത്ത് എയര്‍ലൈന്‍സ് വിമാനത്തില്‍ നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും.

Apr 14, 2026 9:05 pm |

Apr 14, 2026 9:05 pm

തിരുവനന്തപുരം | വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കേ, കുവൈത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ മലയാളി യുവതി ശ്വേത മധുവിന് ആശ്വാസം. അധികൃതര്‍ വിസ റദ്ദാക്കി നല്‍കിയതോടെയാണിത്. ശ്വേത നാളെ കുവൈത്ത് എയര്‍ലൈന്‍സ് വിമാനത്തില്‍ നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും. സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഷംസുദ്ദീന്‍ കണ്ണെത്തിന്റെ ഗ്യാരണ്ടിയിലാണ് ശ്വേതയ്ക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള യാത്രാനുമതി ലഭിച്ച ത്. ഈ മാസം 18നാണ്, കുവൈത്ത് എയര്‍വേയ്‌സില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ശ്വേതയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകള്‍ 16ന് ആരംഭിക്കും.

ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ശ്വേത ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. വിവാഹത്തിനായി അവധിക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അധികൃതര്‍ അനുവദിക്കാതെ വന്നതോടെ മാര്‍ച്ച് നാലിന് ജോലി രാജിവെച്ചു. എന്നാല്‍, കമ്പനിയിലെ ആഭ്യന്തര ക്ലിയറന്‍സ് നടപടികള്‍ വൈകിയതിനാല്‍ വിസ റദ്ദാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള എക്സിറ്റ് പെര്‍മിറ്റ് ശ്വേതക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

ശ്വേതയുടെ വിസ റദ്ദാക്കല്‍ നടപടികള്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് എം പി. കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡര്‍ക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ച് കുവൈത്ത് എയര്‍വേയ്‌സ് അധികൃതരുമായും ഇമിഗ്രേഷന്‍ വിഭാഗവുമായും അടിയന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലിയറന്‍സ് നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു കത്തില്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. ഇതേ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് കെ സി വേണുഗോപാല്‍ എം പിയും കുവൈത്ത് അംബാസഡര്‍ക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. പി പി സുനീര്‍ എം പിയും വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടിരുന്നു.

 

Latest

Kerala

കര്‍ണാടകയില്‍ കാറില്‍ ടിപ്പര്‍ ലോറിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ മൂന്ന് മലയാളികള്‍ മരിച്ചു; ഒമ്പത് വയസുകാരന്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍

Kerala

കുവൈത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ ശ്വേതക്ക് ആശ്വാസം; വിവാഹ ദിവസത്തിന് മുമ്പായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം

National

ഛത്തിസ്ഗഢിലെ വേദാന്ത ഊര്‍ജ നിലയത്തില്‍ പൊട്ടിത്തെറി; മരണം പത്തായി

Kerala

നിതിന്‍ രാജിന്റെ കുടുംബത്തിന് വീട് നിര്‍മിച്ചു നല്‍കുമെന്ന് സി പി എമ്മും; കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ആദ്യ ഗഡു കൈമാറി

International

സൈനിക കരാറില്‍ നിന്ന് പിന്മാറി ഇറ്റലി; ഇറാനെതിരായ ആക്രമണത്തില്‍ ഇസ്‌റാഈലിന് കനത്ത തിരിച്ചടി

Kerala

ആംബുലന്‍സിന്റെ വഴി തടഞ്ഞ് അപകടകരമായി കാറോടിച്ചു; ഡ്രൈവറുടെ ലൈസന്‍സ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു

Career Notification

മാനേജ്മെന്റിൽ ബി ബി എ പഠിക്കാം മാരിടൈമിൽ