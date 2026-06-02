Kerala
ഷാനിമോള് ഉസ്മാന് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്; ലഭിച്ചത് 99 വോട്ടുകള്
തിരുവനന്തപുരം| പതിനാറാം നിയമസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി ഷാനിമോള് ഉസ്മാനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. 99 വോട്ടുകളാണ് ഷാനിമോള് ഉസ്മാന് ലഭിച്ചത്. ഷാനിമോള് ഉസ്മാനും സിപിഐയിലെ മുഹമ്മദ് മൊഹ്സിനും തമ്മിലായിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരം നടന്നത്. മുഹമ്മദ് മുഹ്സിന് 34 വോട്ടു ലഭിച്ചു.
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഒരു വനിത ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് കേരള നിയമസഭയിലുണ്ടാകുന്നത്. കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ നാലാമത്തെ വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറാണ് ഷാനിമോള് ഉസ്മാന്.
സ്പീക്കര് തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന് വോട്ടു ചെയ്തില്ല. മൂന്ന് ബിജെപി അംഗങ്ങളും വോട്ടെടുപ്പില് നിന്നും വിട്ടു നിന്നു. യുഡിഎഫിലെ രണ്ട് എംഎല്എമാരും എല്ഡിഎഫിലെ ഒരംഗവും നിയമസഭയില് ഹാജരായിരുന്നില്ല. ആബിദ് ഹുസൈന് തങ്ങള്, സന്ദീപ് വാര്യര്, സി കെ ഹരീന്ദ്രന് എന്നിവരാണ് നിയസഭയില് ഹാജരാകാതിരുന്നത്.
അരൂരില് നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗമാണ് ഷാനിമോള് ഉസ്മാന്. കെ എസ് യു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, കേരള സര്വകലാശാല സെനറ്റ് അംഗം, എഐസിസി സെക്രട്ടറി, ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പല് ചെയര്പേഴ്സണ് എന്നീ ചുമതലകള് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Shanimol Usman has been elected as the Deputy Speaker of the 16th Kerala Legislative Assembly, securing 99 votes to defeat CPI candidate Muhammed Muhsin, who received 34 votes. She marks a historic milestone as the fourth woman to hold this position in the history of the state assembly, breaking a gap of three decades. Speaker Thiruvanchoor Radhakrishnan and three BJP members abstained from voting, while MLAs Abid Hussain Thangal, Sandeep Varier, and C K Hareendran were absent from the session. The newly elected Deputy Speaker, currently representing the Aroor constituency, has previously held prominent positions including AICC Secretary and Alappuzha Municipal Chairperson.