Kerala
നെടുമങ്ങാട്ടെ ഒന്നര വയസുകാരനെ രണ്ടാനച്ഛന് കൊന്നത് നെഞ്ചില് ചവിട്ടി, ഏഴ് വാരിയെല്ലുകള് ഒടിഞ്ഞു; പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ട്
തിരുവനന്തപുരം| നെടുമങ്ങാട് പനവൂര് കരിക്കുഴിയില് ഒന്നര വയസുകാരന് അര്ഷിദിന്റെ മരണ കാരണം രണ്ടാനച്ഛനായ അഷ്കറില് നിന്ന് നെഞ്ചിലേറ്റ ചവിട്ടെന്ന് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ട്. ചവിട്ടില് അര്ഷിദിന്റെ ഏഴ് വാരിയെല്ലുകള് ഒടിഞ്ഞു. ഇതിനെ തുടര്ന്ന് ആന്തരികാവയവങ്ങള്ക്കുണ്ടായ പരുക്കാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
കുഞ്ഞിന്റെ തലയ്ക്കേറ്റ ക്ഷതം അഞ്ചിടത്ത് നീര്ക്കെട്ടുണ്ടാക്കിയെന്നും പോലീസ് കോടതിയില് അറിയിച്ചു. കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തില് 91 മുറിവുകള് ഉണ്ടെന്നാണ് വിശദമായ പോസ്റ്റുമോര്ട്ടം റിപ്പോര്ട്ടിലുള്ളത്. കൊലപാതകത്തില് മാതാവ് അഖിലയ്ക്കെതിരെ പ്രേരണാക്കുറ്റമാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള് കുഞ്ഞ് ഒരു ബാധ്യതയാകുമെന്ന് കരുതിയാണ് അഷ്കര് കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് റിമാന്ഡ് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാന് അഷ്കര് ഒരു മാസത്തോളം ആസൂത്രണം ചെയ്തതായും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ചോറ് കഴിക്കുന്നതിനിടയില് ഛര്ദ്ദിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അഷ്കര് കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചത്. പിന്നാലെ കുഞ്ഞ് മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമേ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തില് പൊള്ളിയതും അടിച്ചതും അടക്കം വലുതും ചെറുതുമായ പരുക്കുകള് ഉണ്ടായിരുന്നതായും പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് പകുതിയും പഴയ മുറിവുകളായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലില് അഷ്കര് കുറ്റം സമ്മതിച്ചിരുന്നു.
The postmortem report of one-and-a-half-year-old Arshid from Nedumangad reveals that the child died from severe chest injuries inflicted by his stepfather, Ashkar. The brutal kick broke seven of the toddler’s ribs, leading to fatal internal organ damage. Police informed the court that the child also suffered head trauma resulting in blood clots and had 91 injuries on his body. The mother, Akhila, has been charged with incitement, while reports indicate Ashkar planned the murder for a month viewing the child as a liability.